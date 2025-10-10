Alfonso Arús, a quienes te dicen que la serie "no es de tu estilo": "Te están llamando tonto"

Alfonso Arús apoya en este vídeo la crítica viral de Iñaki Urrutia a los que hablan de una serie "maravillosa" pero advierten que "no es para ti": "¿Tú qué sabrás? Ya decido si me gusta o si tienes una hostia".

El cómico Iñaki Urrutia carga contra la gente que te habla "maravillas" de una serie pero te advierte que "no es de tu estilo". "Te dicen que han visto una serie buenísima, que les ha encantado pero que a ti no te va a gustar, ¿tú qué sabrás? Dime cuál es y ya la veo yo y decido si me gusta o si tienes una hostia", dice tajante Urrutia, con su particular tono irónico.

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo con al reflexión de Urrutia. "Te están llamando tonto", zanja Alfonso Arús, a lo que María Moya añade: "Y encima te hablan con superioridad".

"Cuando te dicen que es una serie en la que tienes que estar atento ya te están llamando lerdo", añade por su parte Hans Arús.

