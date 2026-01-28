Ahora

Alfonso Arús, sobre la felicitación de cumpleaños de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez: "Lo ha puesto en ChatGPT"

"Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida", ha escrito Cristiano Ronaldo junto a una fotografía con Georgina Rodríguez para felicitar a su pareja por sus 32 años. Además, el futbolista le ha regalado un Rólex.

Georgina Rodríguez ha cumplido 32 años y su pareja, Cristiano Ronaldo, ha sido el primero en felicitarla públicamente a través de un mensaje en redes sociales junto a una fotografía de ambos. "Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida", ha escrito el futbolista en su felicitación, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

"No se ha currado mucho el texto pero al menos la ha felicitado", afirma Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús destaca que "lo habrá puesto en ChatGPT": "Ha puesto cumpleaños, feliz y mujer y le ha salido esto". Por otro lado, el presentador pregunta a la colaboradora por el regalo del deportista a su chica. "Después de ver tantas cosas, esto me parece...", afirma Tatiana Arús, que cuenta que Cristiano Ronaldo le ha regalado un Rólex.

"Después del pedrusco que le regaló...", explica Tatiana Arús, que destaca que tiene esperanza en que "le regale algo más". Por su parte, Alfonso Arús no está de acuerdo con Tatiana y recuerda que "se lo ha currado porque este estilo de piezas tienen mucha lista de espera".

