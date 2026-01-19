Ahora

'My Heart Will Go On'

Alana Martina, la hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, se hace viral por cantar la canción de Titanic como los ángeles

La pequeña Alana Martina tiene un talento innegable para la música y lo demuestra en este vídeo viral... aunque en Aruser@s no se olvidan de que hace unos años no afinaba demasiado.

Alana Martina, la hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, tiene un talento del que poco o nada sabíamos hasta la fecha. Así lo demuestra en este vídeo viral con el que ha conquistado Instagram y del que se hace eco Aruser@s.

La pequeña canta la canción más conocida de la banda sonora de Titanic, 'My Heart Will Go On', con una entonación perfecta, siguiendo los pasos de la gran Céline Dion.

"Oye, pues ahora afina, ¿eh? En 2021 no afinaba tanto", recuerda Alfonso Arús. El programa de laSexta recupera el vídeo de la niña cantando junto a su madre 'Let It Go', de Frozen... y lo cierto es que ha mejorado mucho estos años.

