Alfonso Arús estalla contra "los inútiles de Costas de Baleares" por una experiencia en Ibiza: "Prefirieron las ratas a un jardín cuidado"

Alfonso Arús se muestra muy enfadado al saber que Ágatha Ruiz de la Prada va a tener que derruir su piscina de Mallorca que construyó antes de la ley de Costas y recuerda su mala experiencia "con los de Costas de Ibiza".

Tras décadas de conflicto, Ágatha Ruiz de la Prada ha anunciando que, finalmente, derrumbará la piscina que tiene en su residencia de verano en Costa dels Pins, en Son Servera, Mallorca, y que construyó antes de la ley de Costas. Al ser preguntada sobre ello, Carmen Lomana ha sorprendido afirmando que es una faena para la diseñadora de moda: "A mí quitarle algo a alguien de su casa cuando no es beneficio para nadie, me parece muy mal".

Por su parte, Alfonso Arús destaca que "Carmen Lomana ha estado muy bien" en su declaraciones defendiendo a la diseñadora de moda, con la que normalmente mantiene un cruce de zascas constante. Por su parte, Angie Cárdenas afirma que Lomana "ha estado muy elegante" y defiende la piscina de Ágatha Ruiz de la Prada: "Nosotros hemos visto la piscina y no hace daño a nadie, al revés, la tiene muy bonita".

"No me hagas hablar de los de Costas de Baleares porque ahí sí que me enciendo", afirma rotundo Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde realiza una profunda reflexión: "No me hagáis hablar de los inútiles de Costas de las Islas Baleares, que prefieren un entorno de mierda a un lugar con vegetación cuidado, mimado y regado".

"Prefirieron una balda de ratas y un nido de porquería antes que un jardín cuidado", recuerda Alfonso Arús sobre una vivencia personal que le pasó "hace muchos años" con los de "Costas de Ibiza". "Seguramente habrán cambiado, pero espero que estén todos fuera", afirma el presentador de Aruser@s, que destaca que "prefieren que esté guarro a que esté limpio".

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