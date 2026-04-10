Alfonso Arús alucina con los beneficios de un beso apasionado: "¿26 calorías por minuto?"

En Aruser@s analizan algunos de los besos más icónicos de la historia tras conocer que un beso apasionado puede llegar a quemar entre 2 y 26 calorías por minuto, dependiendo de su intensidad.

El plató de Aruser@s arranca con "una buena noticia" que ha sorprendido a los colaboradores: un beso apasionado puede ayudar a quemar entre 2 y 26 calorías por minuto, según su intensidad.

Alba Sánchez detalla que esto ocurre porque se activan hasta 24 músculos faciales y 112 músculos posturales. Además, añade que algunos expertos apuntan a beneficios estéticos, ya que" mejora la circulación facial, estimula la producción de colágeno y ayuda a prevenir la flacidez y las arrugas".

La colaboradora también repasa algunos de los besos más icónicos considerados "apasionados" por el público. Para el 80% de los españoles, uno de los más recordados sería el de Iker Casillas y Sara Carbonero, mientras que a nivel internacional destacan el beso entre Madonna y Britney Spears o el de Travis Kelce y Taylor Swift en su primera aparición pública.

En el vídeo completo, los colaboradores de Aruser@s analizan qué besos entran en el ranking de los más apasionados del mundo.

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