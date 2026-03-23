El 'dardo' de Ágatha Ruiz de la Prada a Victoria Federica: "Ha cogido la mala costumbre de que solo va vestida si le pagan"

Ágatha Ruiz de la Prada ha hablado en la Semana de la Moda de Madrid sobre si le gustaría vestir a Victoria Federica: "Me encantaría, pero ha cogido la mala costumbre de que solo va vestida si le pagan, aunque yo no soy muy cara".

Tatiana Arús destaca en este vídeo algunos momentos destacados de la Semana de la Moda de Madrid, como el abrazo viral de Aitana y la actriz Najwa Nimri en 'Block Party', la famosa fiesta de YSL Beauty en el Café Comercial. La famosas, que son embajadoras de la firma y que acudieron vestidas con looks negros, se abrazaron efusivamente ante los fotógrafos.

Por su lado, Victoria Federica acudió al desfile de 'Simorra'. "Es imagen y una habitual de la firma", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia el look elegido por la sobrina del rey Felipe VI, "inspirado en Grace Kelly".

Por otro lado, Ágatha Ruiz de la Prada ha hablado sobre si le gustaría vestir a Victoria Federica. "Me encantaría, pero ha cogido la mala costumbre de que solo va vestida si le pagan", afirma rotunda la diseñadora de moda, que destaca que, de momento, "hay que descartarla". "Tampoco soy muy cara, pero ella ha cogido esa costumbre", asegura Ágatha Ruiz de la Prada tras lanzarle el dardo a la influencer.

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