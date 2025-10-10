Alfonso Arús desvela el ranking de las peores paellas que ha probado: "Y fue en un restaurante con prestigio"

El viral de una paella valenciana probada por un tiktoker en las Islas Mauricio ha desatado las risas, y los traumas, en Aruser@s. Alfonso Arús y sus colaboradores han recordado algunas de las "más catastróficas" de sus viajes.

A raíz del vídeo viral de la paella valenciana que ha probado Carliyo, un creador de contenido, mientras disfruta de sus vacaciones en las Islas Mauricio, los colaboradores de Aruser@s han desvelado algunas de las paellas más catastróficas a las que se han enfrentado.

Angie Cárdenas revela que llegó a ver "hasta con con olivas". "Si voy a las Islas Mauricio, no pillo paella", confiesa Alfonso Arús, quien se adelanta al disgusto de ver "destrozado" un plato típico de nuestra gastronomía. "Solo pido paella cuando voy con Arthur y Hans para hacer nuestro ranking particular".

Así, Arthus Arrús ha recoradoel top 1 de la lista: la paella de chorizo que degustaron en Punta Cana. "Y la segunda en Mallorca", comenta el colaborador entre risas, a lo que el presentador responde: "Y curiosamente es un lugar de mucho prestigio".

