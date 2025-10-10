Así es el aspecto de una paella si la pides en las Islas Mauricio: "A más de un valenciano le da un ictus"

El creador de contenido Carliyo ha bajado al buffet de su hotel en Islas Mauricio para probar el "día de la comida española". Como es de esperar, un plato ha acaparado toda la atención: la paella valenciana.

El creador de contenido Carliyo (@carliyoelnervio), que se encuentra de luna de miel en las Islas Mauricio, ha bajado al buffet del hotel y se ha encontrado con una sorpresa mayúscula: día de comida española.El tiktoker no ha dudado en coger su móvil para grabar el aspecto que tiene uno de los platos más característico de nuestra gastronomía, a más de 9.000km de distancia.

"A más de un valenciano le va a dar un ictus", comienza diciendo el tiktoker."¡Atención al insulto que os han lanzado! Esta es la paellita con su buena rodaja de limón, tomatito, guisantes, pepino... "¡En una isla recóndita del mundo os están reventando el nombre!", ríe Carliyo, quien confiesa que el chef le ha preguntado si ha sido de su agrado el plato. "Le he dicho que si lo quieren hacer mejor, la próxima vez le pongan chorizo", bromea.

Desde el plató de Aruser@s, hablan sobre las diferentes paellas catastróficas con las que se han encontrado a lo largo de su vida. "Nos han puesto hasta con olivas", asegura Angie Cárdenas.

