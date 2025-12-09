Ahora
Alfonso Arús desvela por qué no está hoy Hans Arús en Aruser@s: "Se ha quedado tirado en Granada"

¡Vaya puente!

Alfonso Arús desvela por qué no está hoy Hans Arús en Aruser@s: "Se ha quedado tirado en Granada"

Como cada día de lunes a viernes a las 7 de la mañana, Marc Llobet pasa lista en Aruser@s. Los colaboradores entran de uno a uno al plató, pero... ¡un momento! ¿Dónde está Hans?

Hoy es martes, lindo día para amarte, como dice la canción de cabecera de Aruser@s para este día de la semana... y también puede ser un bonito día para visitar Granada, aunque en un principio no estuviera en tus planes.

Esperamos que eso mismo lo haya pensado uno de los colaboradores del programa de laSexta, que no ha entrado corriendo en el plató cuando Marc Llobet ha pasado lista.

"Hans 'Lo +' Arús se ha quedado tirado en Granada por los amigos de Vueling, que están los vuelos cancelados", informa el presentador. "Sin avisar, así, venga...", dice Angie Cárdenas, otra de las tertulianas y madre de la criatura que esperemos que ahora esté visitando La Alhambra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno afronta el último pleno del año en el Congreso más débil que nunca y con Ábalos en prisión
  2. Semana clave para el caso residencias: tres exaltos cargos de Ayuso declararán por primera vez como investigados por los 'protocolos de la vergüenza'
  3. Los choques en clave nacional entre PP y Vox monopolizan la campaña en Extremadura
  4. El precio de la vivienda crece al mayor ritmo desde la burbuja: a la cabeza están Mallorca con subidas del 168% y Málaga con un 153%
  5. Zelenski deja claro que Ucrania no cederá territorio a Rusia y presentará una nueva revisión del plan de paz a EEUU
  6. Paramount responde a Netflix y lanza una oferta hostil de 103.000 millones de dólares por Warner Bros