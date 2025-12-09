Alfonso Arús desvela por qué no está hoy Hans Arús en Aruser@s: "Se ha quedado tirado en Granada"

Como cada día de lunes a viernes a las 7 de la mañana, Marc Llobet pasa lista en Aruser@s. Los colaboradores entran de uno a uno al plató, pero... ¡un momento! ¿Dónde está Hans?

Hoy es martes, lindo día para amarte, como dice la canción de cabecera de Aruser@s para este día de la semana... y también puede ser un bonito día para visitar Granada, aunque en un principio no estuviera en tus planes.

Esperamos que eso mismo lo haya pensado uno de los colaboradores del programa de laSexta, que no ha entrado corriendo en el plató cuando Marc Llobet ha pasado lista.

"Hans 'Lo +' Arús se ha quedado tirado en Granada por los amigos de Vueling, que están los vuelos cancelados", informa el presentador. "Sin avisar, así, venga...", dice Angie Cárdenas, otra de las tertulianas y madre de la criatura que esperemos que ahora esté visitando La Alhambra.

