Bos Taurus se corona ganador de Batalla de Restaurantes en Granada tras el voto de Alberto Chicote

Aunque la clasificación provisional dejaba la competencia ajustada, la valoración final de Alberto Chicote inclina definitivamente la balanza a favor de Bos Taurus, que con un 7,5 de puntuación se proclama ganador de Batalla de Restaurantes de Granada.

Bos Taurus se corona ganador de Batalla de Restaurantes tras el decisivo voto de Chicote

Llega la decisión final. La clasificación está encabezada con Bos Taurus con un 4,3; seguido de Pureza 90 con un 3,6; y Al-Zahara e Irreverente empatados a 2,9. Sin embargo, los votos de Alberto Chicote pueden cambiar el rumbo y dar la victoria a otro restaurante.

Bos Taurus

  • Espacio: 8
  • Cocina: 7
  • Comida: 7
  • Habitas: 9
  • Servicio: 8
  • Precio: 6
  • Total: 7,5

Pureza 90

  • Espacio: 6
  • Cocina: 4
  • Comida: 6
  • Habitas: 5
  • Servicio: 4
  • Precio: 4
  • Total: 5

Al-Zahara

  • Espacio: 5
  • Cocina: 3
  • Comida: 4
  • Habitas: 3
  • Servicio: 4
  • Precio 4
  • Total: 3,8

Irreverente

  • Espacio: 6
  • Cocina: 5
  • Comida: 5
  • Habitas: 5
  • Servicio:5
  • Precio: 5
  • Total: 5,2

Finalmente, los puntos de Chicote consolidan la victoria de Aitor, de Bos Taurus, tras recibir un 7,5, un notable alto. El único restaurante que no ha cumplido con las espectativas de Chiote ha sido el Al-Zahara, el local de José Manuel Lara.

