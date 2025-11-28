Ahora
Hans Arús asegura que Anuel "en directo es lamentable": "Es de lo peor que hay en el género"

Concierto en Barcelona

Tras llegar una hora y cuarto tarde a su concierto en Barcelona y saludar con un "Buenas noches, Madrid", el plató de Aruser@s critica a Anuel: "Es para que la gente se vaya y pida devolver el dinero".

Anuel, expareja de Karol G, la ha liado en su concierto en Barcelona, y es que, además de llegar una hora y cuarto tarde, ha saludado al público con un "Buenas noches, Madrid". "Ostras", afirma alucinada Rocío Cano mientras ve el vídeo, en el que el artista cambia rápidamente la ciudad y corrige: "Buenas noches, Barcelona". "Alguien se lo ha debido de chivar por el pinganillo", afirma el presentador de Aruser@s.

Por otro lado, Alfonso Arús abre debate en el plató de Aruser@s: "Pero, ¿qué esperáis de Anuel?, cantando sí, pero, primero, puntualidad no, porque siempre llega tarde y cuando llega no sabe a qué ciudad llega". Por su parte, Hans Arús critica a Anuel asegurando que nunca le gustó y que "es de lo peor del género en directo": "Me lo vendieron como cabeza de cartel y es lamentable".

Por último, Angie Cárdenas asegura que el cantante llegó "una hora y cuarto tarde": "Es vergonzoso, es para que la gente se vaya y pida el dinero de la entrada".

