Ni sofá, ni mecedora: barra

Una abuela de 97 años desafía los prejuicios con el pole dance: "Las señoras se oxidan por estar en casa"

Rompiendo moldes, estereotipos y alguna que otra expectativa generacional, una mujer de 97 años se ha convertido en protagonista inesperada tras demostrar su destreza practicando pole dance.

Tiene 97 años, 10 hijos, 15 nietos y 9 bisnietos. Pero si alguien pensaba que su agenda estaba limitada a "quedarse en casa con sus familiares", no está en lo correcto. Tal y como detalla Alba Sánchez, la protagonista asegura que el deporte "se ha convertido en la rutina del día a día". Y no cualquier deporte: lo suyo es el pole dance.

"Ahora está soltera, es cuando mejor está", explica Alba Sánchez, asegurando que la nonagenaria tiene un mensaje muy claro para otras mujeres de su edad: que no se queden en casa y que no se "oxiden".

"Yo veo que muchas señoras grandes como yo las tienen en sus casas con la mamá, con el tío...Y eso está muy mal. Por eso las señoras grandes se oxidan", asegura la yaya en un vídeo publicado en sus redes sociales.

"¿Pero no son compatibles las dos cosas? ¿Hacer pole dance y estar con la familia?", pregunta con humor Tatiana Arús.

