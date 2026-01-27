Ahora

Alfonso Arús, al conocer que la mejor croqueta de jamón de España 2026 se sirve en Madrid: "Después de la mía"

La final del concurso a la mejor croqueta de jamón ibérico de España 2026 ha tenido lugar en Madrid Fusión y el ganador es de Madrid.

La mejor croqueta de jamón de España 2026 ya tiene nombre y dirección. El reconocimiento, otorgado en el marco de Madrid Fusión, ha sido para el restaurante 'Salino', en Madrid. Detrás de esta croqueta ganadora está el chef Alejandro Cano, que ha conquistado al jurado con una receta clásica elaborada con bechamel cremosa y jamón ibérico.

"Se trata de un concurso que se celebra cada año dentro de la feria gastronómica Madrid Fusión y el premio se decide mediante la votación de un jurado formado por chefs de prestigio, como Albert Adrià o Mario Sandoval", ha explicado Elizabeth López.

Desde el plató, Alfonso Arús se ha mostrado escéptico ante el veredicto: "Lo de la croqueta es como el anuncio de la tortilla: siempre es la mejor...después de la mía". "Seguro que ahora mismo hay alguien en casa diciendo que la suya es la mejor", ha bromeado.

