Alfonso Arús, sobre las tres fases por las que pasan todas las relaciones duraderas: "¿Cuánto dura el desequilibrio?"

La psicóloga Silvia Congost explica que ninguna pareja vive en armonía permanente y que el secreto de las relaciones que funcionan está en saber reparar los desequilibrios.

Alfonso Arús lleva l debate en el plató una reflexión de la psicólogaSilvia Congost sobre los altibajos que atraviesan todas las relaciones duraderas. Según la especialista, "todas las relaciones que se mantienen en el tiempo pasan por tres etapas".

La primera: armonía

La segunda: desequilibrio

La tercera: reparación

"No se puede pretender estar en un estado de armonía constante, porque no es realista. Es inevitable que aparezca el desequilibrio, pero las parejas que duran, se mantienen y siguen siendo felices son aquellas que tienen la capacidad de reparar ese desequilibrio y volver a la armonía", explica la experta.

"Es momento de pasar factura a vuestra vida", bromea Alfonso Arús, antes de lanzar la pregunta a sus colaboradores: "¿En qué momento consideráis que estáis?".

En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar el debate que se ha generado entre los tertulianos.

