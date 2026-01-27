Lo mejor de la Semana de Alta Costura de París: del estampado de Demi Moore al saludo de Rihanna y Brigitte Macron

Demi Moore, Jennifer Lawrence, Lauren Sánchez, Chiara Ferragni, Rihanna, Brigitte Macron... Tatiana Arús enseña en este vídeo los momentos y looks más destacados de la Semana de Alta Costura de París.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los mejores looks de la Semana de Alta Costura de París, donde, por ejemplo, Demi Moore ha acaparado todos los focos con su estampado animal print. "Incluso, ha llevado un tocado en la cabeza", destaca Tatiana Arús, que muestra también el look de Teyana Taylor, quien "lleva una recreación de las joyas robadas en el Museo del Louvre".

Por su parte, Carla Bruni ha apostado por el negro mientras que Chiara Ferragni ha apostado por un diseño ceñido y colorido. Lauren Sánchez, mujer de Jeff Bezos, también ha apostado por el color. "Es un poco nuestra Eva Longoria, está en todos lados", destaca Tatiana Arús.

Por otro lado, Rihann ha acudido al desfile de Dior, donde ha mostrado su buena relación con Brigitte Macron, mujer de Emmanuel Macron. Por último, Jennifer Lawrence ha acudido con unos tejanos pero con la parte de arriba de plumas, algo por lo que también ha apostado Lauren Sánchez. "¿Otra vez?, qué agobio, que descanse cinco minutos", destaca Alfonso Arús sobre las apariciones de la mujer de Jeff Bezos.

