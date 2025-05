Alfonso Arús bromea sobre el parecido entre Georgina Rodríguez y Patricia Benítez: "Tenéis comportamientos parecidos"

"No sois dos gotas de agua, pero tenéis comportamientos parecidos", destaca Alfonso Arús a Patricia Benítez al ver este viral de Georgina Rodríguez. "Somos mujeres naturales y con curvas", afirma la colaboradora.

Georgina Rodríguez ha publicado el making of de su anuncio con Cristiano Ronaldo en un crucero.

"Todo muy natural y muy sencillo", destaca Tatiana Arús, que también enseña en el vídeo principal de esta noticia "cómo se prepara la modelo para una jornada de shooting". Es decir, a cómo se preparó para rodar el anuncio del crucero.

"Ya estamos en el shooting", explica Georgina Rodríguez con pinzas en el pelo y un café en la mano mientras uno de los maquilladores le broncea el escote. Acto seguido, Rodríguez explica a cámara que se va a vestir.

"Me está recordando a la careta del 'Me sucedió a mí' de Patricia Benítez", explica Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús bromea: "No sois dos gotas de agua, pero tenéis comportamientos parecidos". Por su parte, Patricia Benítez bromea afirmando que ambas son "naturales y mujeres con curvas".