Alfonso Arús, harto de los manuales en miles de idiomas: "Estoy hasta el gorro de folletos en ruso"

En el plató de Aruser@s, te muestran la lista definitiva para hacer limpieza en casa (sí, también va por ti, José Luis), y poder decir adiós a tickets de compra de hace tres años o a cargadores que ya no sabes de qué son.

¿Hace cuánto no revisas ese cajón desastre que tienes en el salón? En Aruser@s tienen claro que ha llegado el momento de deshacerse de todo lo que sobra. Y para ayudarte, Alfonso Arús muestra el viral del creador de contenido '@alvarocasaress', quien ha elaborado una lista con todo eso que guardamos "por si acaso"... y que jamás volveremos a usar.

Una de las cosas que más guardamos sin saber por qué son los manuales de instrucciones en todos los idiomas posibles. "Estoy hasta el gorro de folletos en ruso", se queja Alfonso Arús. Otros clásico son los móviles antiguos, cargadores que ya no sabes de qué son y maquillaje que lleva años caducado.

Toca decir adiós a ese cepillo de dientes perdido en un cajón o a los bolígrafos que ya no pintan. Además, el tiktoker bromea asegurando que "los medicamentos caducados tampoco sirven de decoración". Lo mismo con tickets de compra de hace tres años, calcetines desparejados, frascos de perfume casi vacíos, libros de texto del colegio e incluso consolas antiguas.

Eso sí, estas mejor no mencionarlas si no quieres bronca familiar, como le ha pasado a Angie Cárdenas. Puedes ver la divertida 'pullita' a la colaboradora en el vídeo sobre estas líneas.

