El anuncio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez que alucina a Tatiana Arús: "No sabía qué promocionaban"

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez protagonizan la campaña publicitaria de un crucero. "La verdad que el anuncio no tiene desperdicio", destaca Tatiana Arús, que lo muestra en el vídeo principal de esta noticia, donde destaca: "Hasta que no ha acabado el principio no sabía qué estaban vendiendo".

Por otro lado, otra campaña de otro crucero ha contado con otros rostros conocidos: Drew Barrymore y Orlando Bloom. "No sé si el crucero es más modesto, pero el spot sí", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús reflexiona sobre el de Georgina Rodríguez y el futbolista: "¿No os parece un poco película Sr. y Sra. Smith?".

Tatiana Arús explica que la modelo María José Suárez está disfrutando de este crucero con su madre.