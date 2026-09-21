Alfonso Arús apuesta por Venezuela en la final del Mundial de Comidas de Ibai Llanos

¡Tenemos final! Perú y Venezuela se disputan el Mundial de Comidas organizado por Ibai Llanos y en Aruser@s, los colaboradores ya hacen sus apuestas.

Ya conocemos a los dos finalistas del Mundial de Comidas organizado por el creador de contenido Ibai Llanos, un torneo gastronómico que el equipo de Aruser@s ha seguido de cerca.

Perú y Venezuela vuelven a verse las caras en una gran final, después de protagonizar también la última batalla del Mundial de Desayunos. En aquella ocasión, Perú consiguió remontar en el último día y hacerse con el título. Ahora queda por descubrir si la historia se repetirá.

Perú llega a la final con un auténtico despliegue gastronómico: pan con chicharrón, ají de gallina, ceviche, lomo saltado y una Inca Kola. Además, cuenta con el ceviche como uno de los grandes protagonistas y con el título de campeón del Mundial de Desayunos bajo el brazo.

Al otro lado está Venezuela, que juega sus cartas con pabellón criollo, cachapa, arepa reina pepiada y el tradicional plato navideño, acompañado de Maltín.

"Está la cosa complicada", declara Alfonso Arús, pero deja claro que se decanta por Venezuela. Angie Cardenás, sin embargo, parece tener ya su favorito: "Yo voy con el ceviche".

Puedes ver lo que han votado el resto de colaboradores en el vídeo sobre estas líneas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido