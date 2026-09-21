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Alfonso Arús, tajante con el hotel que despierta a sus huéspedes con zumba: "Me cambio, ¡es una rave!"

En Aruser@s muestran la cómica situación que ha vivido una pareja en un hotel de Zaragoza, donde cada mañana les esperaba una sesión de zumba en versión techno que saltaba por lo aires su momento de descanso.

Alfonso Arús, tajante con el hotel que despierta a sus huéspedes con zumba: "Me cambio, ¡es una rave!"

Llega el verano, buscas un hotel tranquilo para desconectar y dormir a pierna suelta, pero lo que te encuentras al despertar es un equipo de zumba bailando a todo volumen.

Es el surrealista momento que ha vivido una pareja en un hotel de Zaragoza, donde cada mañana les esperaba una sesión de baile con 'Son de amores' de Andy y Lucas en versión techno.

"¿Os unís o cambiáis de hotel?", pregunta Hans Arús en el plató, a lo que Alfonso Arús responde sin pestañear: "Me cambio, ¡eso es una rave!".

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