La donación de cuerpos, fundamental para los que aprenden y ejercen la medicina: "Sería el entrenamiento de un cirujano"

Los detalles En laSexta hemos accedido a Centro de Donación de Cuerpos, donde hemos visto cómo ese gesto generoso de dejar a la ciencia lo que queda de nosotros es muy importante para la sanidad y las investigaciones.

En el Centro de Donación de Cuerpos de la UCM, se realizan prácticas de disección y cursos de formación continua con cuerpos donados. Irene Borbolla, técnico de Anatomía, explica que se trabaja con material fresco para simular condiciones reales, mientras Teresa Vázquez, directora del centro, señala que reciben entre 120 y 140 cuerpos al año. A pesar de la importancia de estas donaciones, en España no existe una ley que regule el proceso, lo que deja el trabajo en manos de la buena voluntad y protocolos técnicos. Vázquez destaca el apoyo emocional de las familias de donantes, quienes valoran el proceso.

Nos adentramos en el Centro de Donación de Cuerpos de la UCM, donde un grupo practica la técnica de disección en los cuerpos donados. La disección, tal y como explica una de sus trabajadoras, es la "separación de los elementos para poder identificar estructuras". "Sería un poco el entrenamiento de un cirujano". añade.

Asimismo, Irene Borbolla, técnico de Anatomía en el Centro de Donación de Cuerpos de la UCM, nos muestra una sala en la que realizan cursos de formación continua. "En este caso, tenemos una práctica que van a hacer con piernas en la que van a probar un robot nuevo para intervenciones menos invasivas", indica.

En este sentido, Borbolla señala que allí "se estudia con material fresco". "Son piezas que están congeladas y se descongelan para el curso porque tienen que trabajar como si fuera una persona real", apunta la técnico de Anatomía en el Centro de Donación de Cuerpos de la UCM, quien apostilla que esos cuerpos "también valen para investigaciones".

"Recibimos entre 120 y 140 cuerpos al año"

Por su parte, Teresa Vázquez, directora del Centro de Donación de Cuerpos de la UCM y presidenta de la Asociación Anatómica Forense, cuenta que lleva 30 años trabajando en el centro y que, en la actualidad, tienen "en torno a 200 o 300 cuerpos". "Nosotros recibimos entre 120 y 140 cuerpos anualmente", afirma Vázquez, quien expresa que "todavía no se ha terminado de cuantificar la utilidad que tiene que se done un cuerpo".

Así, se pregunta cómo puede ser que en España todavía no haya una ley que regule la donación de cuerpos. "Nosotros, desde la Sociedad Anatómica Española hemos insistido mucho en este aspecto", manifiesta, tras lo que dice que su trabajo, al no estar regulado, se organiza "con muy buena voluntad y utilizando los protocolos técnicos de la Sociedad Anatómica Española".

El hecho de que no exista esa regulación implica que no se puede obligar a nadie a donar, sino que se trata de una cuestión "de buena voluntad", tal y como declara la directora del Centro de Donación de Cuerpos de la UCM.

Allí, reciben cartas e imágenes que envían los nietos de donantes en las que les cuentan "cómo eran sus abuelos, cómo les querían" y les piden que les traten en el centro "con el mismo cariño que ellos recibieron". "Esto anima porque, además, ves que la gente ha entendido muy bien lo que es este proceso", asevera Teresa Vázquez.

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