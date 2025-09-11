Alfonso Arús, sobre la final del Mundial de desayunos de Ibai Llanos: "Maduro encajaría muy mal la derrota"

Alfonso Arús y su equipo siguen de cerca el Mundial de desayunos de Ibai Llanos, cuya final enfrenta a Perú y Venezuela. Entre bromas y apuestas, los Aruser@s comentan el fenómeno viral: "Que salga Maduro a defender lo suyo".

Alfonso Arús y sus colaboradores no se han perdido el Mundial de desayunos creado por Ibai Llanos y, expectantes de quién ganará en la final, Perú o Venezuela, nuestros Aruser@s han hecho sus apuestas.

Lo de Ibai y su torneo gastronómico se ha ido totalmente de las manos, pero ya tenemos la deseada gran final: el pan con chicharrón peruano contra la arepa reina pepiada venezolana.

"A mí me encanta, pero como español no sabría decidir entre Perú o Venezuela, me resultaría complicado, ¡imagínate a un alemán!", bromea Alfonso Arús. Alba Gutiérrez, por su parte, señala que Perú tuvo el apoyo de su presidente, animando a Maduro "salir a defender lo suyo". "Maduro encajaría muy mal la derrota", opina el presentador del programa.

El vídeo de TikTok de la gran final lleva más de 10 millones de vistas y más de 2 millones de comentarios. Ahora, solo queda esperar al evento que estará preparando el youtuber vasco.