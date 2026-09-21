Paula Echevarría y su hija, Daniella Bustamante, acompañan a Shakira en su segundo concierto en Madrid

Shakira ha arranco su residencia en Madrid "a lo grande", según la crítica, y lo ha hecho acompañada de rostros conocidos para el público español. Entre ellos, Paula Echevarría y su hija Daniella.

"Si es cierto que hay que ir acabando de pulir el tema de las entradas, porque se forman largas colas, pero decían que la organización estaba muy bien", comenta Tatiana Arús en Aruser@s acerca de los primeros conciertos de la residencia de Shakira en Madrid.

La colaboradora del programa de laSexta destaca del segundo espectáculo que la cantante colombiana estuvo acompañada de Paula Echevarría y su hija, Daniella Bustamante. "Irrumpían con fuerza como mujeres empoderadas", comenta.

El tercer día también se subieron al escenario otros rostros conocidos, como Marta Díaz, Mar Lucas, Lucía Bellido, Nia Correia y La Jedet. Además, Laura Pausini cantó a dúo con ella uno de sus temas más míticos: 'Antología'.

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