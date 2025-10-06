Ahora
Alfonso Arús alucina al ver las joyas de Georgina Rodríguez en la Semana de la Moda de París: "Valen una pasta"

Georgina Rodríguez luce estas impresionantes joyas durante el desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda de París.

Georgina Rodríguez ha acudido al desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda de París con un diseño de la próxima colección. "Llevó un vestido lencero donde el protagonismo lo acaparó sus joyas", explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia las espectaculares joyas que llevó la prometida de Cristiano Ronaldo.

"Ella misma se encargó de enseñarlas en las redes sociales", detalla la colaboradora de Aruser@s en el vídeo, donde Alfonso Arús destaca: "Las enseña para que se vea que sí, que son de verdad". "Valen una pasta", asegura el presentador de Aruser@s.

Georgina Rodríguez, embajadora de un perfume árabe

Georgina Rodríguez protagoniza este vídeo en el que anuncia un perfume árabe llamado 'Miss Laverne' y que a Tatiana Arús le recuerda a "Julia Roberts en 'Pretty Woman'.

