Georgina Rodríguez, embajadora de un perfume árabe de 30 euros al más puro estilo 'Pretty Woman'

Georgina Rodríguez protagoniza este vídeo en el que anuncia un perfume árabe llamado 'Miss Laverne' y que a Tatiana Arús le recuerda a "Julia Roberts en 'Pretty Woman'.

Parece que Georgina Rodríguez cada vez está más cómoda en Arabia Saudí. Y es que la pareja de Cristiano Ronaldo se ha convertido en la embajadora por excelencia de 'Miss Laverne', uno de los perfumes más conocidos en Dubái.

"Me recuerda un poco a Julia Roberts en Pretty Woman", destaca Tatiana Arús al enseñar el anuncio a Alfonso Arús. Este perfume árabe cuesta 30 euros y lo venden hasta en un pack con un bolso rosa haciendo juego.

El viral de Georgina en Nueva York

Georgina Rodríguez ha compartido todos los looks que se ha puesto durante su visita a Nueva York. En el vídeo, la pareja de Cristiano Ronaldo aparece vestida de diferentes formas mientras posa delante de las cámaras, suscitando los rumores de embarazo.

