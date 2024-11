Alejandro Sanz, a los que comentan a Candela Márquez en Instagram: "Qué es eso que tienes que hablar con ella"

Alfonso Arús se muestra muy sorprendido en el plató de Aruser@s tras la reacción de Alejandro Sanz en su cuenta de Instagram: "Si no ha sido hackeada su cuenta la verdad es que se ha tomado muchas molestias en defender a su novia de algunos comentarios que circulan por la red". Tatiana Arús asegura que tanto los seguidores del cantante como los de su novia, la actriz Candela Peña, también se han mostrado sorprendidos.

Y es que ante el comentario de un hombre en una foto de la joven actriz en Instagram, el propio artista le ha respondido delante de todo el mundo. "Cande, te escribí por privado", ha afirmado el hombre en la publicación, donde Alejandro Sanz ha contestado: "Escríbeme a mí, Jose, guión bajo, rivero, guion bajo, palacio. Te resuelvo todas tus dudas". Incluso, el cantante llega a terminar su respuesta con el icono de un beso.

Pero la cosa no acaba ahí y es que cuando el hombre ha contestado al cantante afirmando que solo era un fan, Alejandro Sanz ha respondido: "No temo en absoluto que me la puedas quitar. Candela no es mía, es suya. Solo digo que me escribas a mí. A ver qué es eso que tienes que hablar con ella. A lo mejor te puedo ayudar, ladrón, pirata, sex machine".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús afirma que "huele a fake" mientras que Tatiana Arús enseña más comentarios parecidos. "Esto se publica en la cuenta oficial de Candela Márquez y él va respondiendo, pero no todos los comentarios son malos, también responde a amigas de Candela", afirma Tatiana Arús. Por su parte, Alba Gutiérrez explica que si esos comentarios vienen de la cuenta oficial de Alejandro Sanz y él no lo ha denunciado es que es él.