Carmen Lomana acusa a Ágatha Ruiz de la Prada de manipular mensajes antiguos: "Ha sido muy traidora"

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el zasca de "Carmen Lomana a Ágatha Ruiz de la Prada". "Yo tengo muchísimo cuidado con los mensajes y las redes sociales", afirma Lomana, que asegura que "la única que ha sido muy traidora y muy mala ha sido una amiga, que cogió mensajes de hace tiempo y los cortó y cambió radicalmente".

"No era nada malo, pero yo parecía una pánfila y tonta perdida, pidiéndole por favor que me invitara a una fiesta", asegura Lomana, que cuando la periodista le pregunta si es la diseñadora, lo confirma: "Sí, es Ágatha, pero no quiero nombrarla porque se me ponen los pelos de punta".