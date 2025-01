Patón prueba sus propios huevos con la tortilla de patata de Marta Riesco y desata las risas de Aruser@s

José Manuel Díaz-Patón continúa dejando momentazos con los reporteros. Tras su polémica con Lolita Flores tras las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada afirmando que vivía "como una gitana", el abogado regaló a los reporteros huevos de sus gallinas. Tras este regalo, la reportera de televisión Marta Riesco le ha devuelto el regalo cocinándole una tortilla de patata con sus huevos.

Y no solo eso, sino que se la ha dado a probar delante de las cámaras: "Patón probando sus propios huevos". Sin embargo, Patón puntúa la tortilla con un 7 porque no está recién hecho. Además, el abogado asegura que no sabe si le gustaría ir a MasterChef Celebrity y confiesa que a su madre le da "un poco de miedo" su éxito.

Por otro lado, Carmen Lomana reflexiona en este vídeo sobre la relación de Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón tras la polémica con Lolita Flores. "Ágatha no va a consentir que nadie le haga sombra", destaca Lomana, que asegura que esa relación le da igual: "Por mí, como si desaparecen y se van a la luna". "No me interesa, físicamente me horroriza", afirma Carmen Lomana en este vídeo.