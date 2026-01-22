'Papuchi', el régimen y una llamada clave: el verdadero inicio del éxito de Julio Iglesias

La otra cara Desde que su padre levantó el teléfono para abrirle la puerta del Festival de Benidorm hasta sus primeros contactos con la industria musical, el éxito de Julio Iglesias nunca fue casual: todo estaba planeado para convertir a un chico tímido en la estrella que todos conocemos.

Olvídense de Julio Iglesias, el ídolo que todos creen conocer. Nunca fue un futbolista profesional, ni triunfó por talento puro, ni nada de lo que cuentan sobre su éxito es verdad. Su participación en el Festival de Benidorm no fue casual: una llamada de su padre lo puso todo en marcha.

Mientras el mundo vivía el mayo del 68 y los jóvenes gritaban revolución, aquí triunfaba un chaval amable y tímido que cantaba 'La vida sigue igual'. En lugar de desafiar al sistema, se convirtió en la cara más inofensiva del franquismo, el mito conservador que todavía muchos creen espontáneo.

El verdadero artífice fue su padre, Julio Iglesias Puga, 'Papuchi'. Un hombre con contactos y poder suficiente en el régimen como para levantar el teléfono y asegurarse personalmente de que a su hijo le fuera bien en Benidorm.

Marketing a la americana

Cuando Julio llegó a Estados Unidos, todo fue estrategia pura. Tres pilares lo catapultaron al estrellato:

La mayor discográfica del mundo , CBS.

, CBS. La mejor agencia de relaciones públicas de Hollywood .

. Una agencia de contratación que le conseguía apariciones constantes en televisión.

En poco tiempo, Julio se convirtió en amigo de las estrellas: Frank Sinatra, Kirk Douglas, el matrimonio Reagan…

Dos meses después de la entrega del Grammy a Michael Jackson —entonces imagen de Pepsi— firma el mayor contrato publicitario hasta la fecha: 3.000 millones de pesetas como imagen de Coca-Cola.

Dinero y política

Convertido en estrella mundial, España le llovieron los millones. Y no se quedó ahí: también se metió en política, apoyando candidaturas del Partido Popular:

1993 , Año Xacobeo, con Fraga en Galicia.

, Año Xacobeo, con en Galicia. 1997, con Zaplana en la Comunidad Valenciana.

Lo que parecía un fenómeno natural de la música pop era en realidad un fenómeno cuidadosamente fabricado: contactos, marketing y política al servicio de un mito que todavía muchos creen espontáneo.

Este viernes en laSexta Columna: toda la historia detrás del mito conservador que cantaba que la vida sigue igual.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.