Hoy, en Anatomía de..., Mamen Mendizábal reconstruye el secuestro del padre de Julio Iglesias y las claves de su rescate de película

Mamen Mendizábal revive un suceso que conmocionó a la sociedad española en diciembre de 1981, cuando el doctor Julio Iglesias Puga, padre del célebre cantante, fue secuestrado. El programa cuenta con testigos directos y protagonistas del secuestro y la operación de rescate.

Esta noche, a partir de las 21:30 h, Anatomía de... reconstruye un suceso que conmocionó a la sociedad española en diciembre de 1981: el doctor Julio Iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias y conocido popularmente como 'Papuchi', fue secuestrado en Madrid. Su hijo ya era una estrella mundial y el secuestro de su padre fue un golpe de efecto para sus captores.

La policía atribuyó el secuestro a delincuentes comunes y no fue hasta una semana después cuando se enfocó la investigación hacia sus verdaderos autores, la banda terrorista ETA, que en esta ocasión no había solicitado rescate ni había reivindicado el secuestro. Del doctor Iglesias no se sabía nada.

Mientras tanto, su hijo, desesperado, preparaba un rescate millonario, dispuesto a pagar lo que le pidieran a cambio de su padre. Su liberación mantuvo en vilo a España durante veinte días y lo que parecía un secuestro de delincuentes comunes terminó con una espectacular operación policial.

Un secuestro inesperado y un rescate de película

'Anatomía del secuestro de Papuchi' reconstruye el secuestro y la operación de rescate que se organizó para resolverlo. Mamen Mendizábal habla con testigos directos, protagonistas y conocedores del clan Iglesias como Julia Higueras, autora de la biografía del doctor Iglesias Puga, explicando cómo vivió el secuestrado todo el suceso.

Fernán Martínez, periodista y jefe de prensa y manager de Julio Iglesias, relata cómo fue la experiencia del secuestro para el cantante: "Su padre era la persona más importante del mundo. Su secuestro fue la peor experiencia de su vida".

Mabel Galaz, periodista que formó parte del equipo de 'El País' que siguió la información del secuestro, hace un perfil del doctor Iglesias Puga y recuerda la atención que acaparó el suceso y los hechos e informaciones que se fueron sucediendo hasta el desenlace.

Por su parte, Arturo Hidalgo, miembro del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía que participó en la operación de rescate, y Joaquín de Domingo Martorell, director del operativo policial que se preparó para liberar al doctor Iglesias, recuerdan cada detalle de la investigación y resolución de un caso que vivieron en primera línea.

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