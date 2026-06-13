Juan Fernández-Miranda cuestiona que Zapatero sea un "faro moral": "Salió de la Moncloa cuando su partido no lo quería después de un tijeretazo a las pensiones"

El adjunto al director de 'El Confidencial', ha recordado el momento en el que "tanto la UE como Estados Unidos le pidieron que dejara de gastar dinero y que hiciera reformas porque España se iba a pique".

Juan Fernández-Miranda ha cuestionado en laSexta Xplica que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sea un "faro moral". Así, durante su intervención ha expresado que el exdirigente "hizo cosas bien", generalmente vinculadas a las cuestiones civiles.

Sin embargo, ha indicado que "tiene una trayectoria que no es precisamente para declararle faro moral": "Salió de la Moncloa cuando su partido no lo quería después de un tijeretazo monumental a las pensiones y después de 'trolear' mucho a la Unión Europea", añade.

De su lado, el adjunto al director de 'El Confidencial', ha recordado el momento en el que "tanto la UE como Estados Unidos le pidieron que dejara de gastar dinero y que hiciera reformas porque España se iba a pique".

"Zapatero reaparece como faro moral de la izquierda a partir del año 2023, cuando de repente se convierte en un asesor único especialmente relevante del señor Pedro Sánchez", explica.

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