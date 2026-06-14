Miguel Sebastián muestra su "indignación" por la "hipocresía" en los ataques a Zapatero: "¿Hay alguien que se crea que somos los únicos que hemos recibido regalos?"

El exministro no se cree que sean los únicos cargos gubernamentales que recibieron regalos o joyas de países del Golfo y ha pedido saber qué hicieron otras personas con esos regalos.

El valor de las joyas que se encontraron en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero ha generado un enorme revuelo. Ahora bien, en laSexta Xplica, el exministro Miguel Sebastián ha defendido al expresidente.

"El regalo es un regalo de cortesía. A veces se confunde la persona con el cargo. A mí me lo regalaron porque yo había ido a una reunión de ministros que no estaba prevista pero es que el rey (de Arabia Saudí) quería que yo fuera y así hice. Era importante para las relaciones de Estado", ha detallado.

Por ello, ha aseverado estar "indignado" por la "hipocresía" que ve en los ataques al expresidente socialista: "¿Hay alguien que pueda creerse en su sano juicio que Zapatero y yo hemos sido los únicos cargos públicos que hemos recibido regalos o joyas de Arabia Saudí o países del Golfo? ¿Hay alguien que se lo crea? Porque si hay alguien que se crea eso es que nos estamos volviendo locos".

"Como yo sé que las he recibido y que Zapatero las ha recibido y él explicará el origen, quiero saber qué más gente lo ha recibido, porque no me creo que seamos los únicos, y qué han hecho con esos regalos de valor", ha añadido recalcando que la vitrina del Ministerio de Industria "sigue ahí como la dejamos".

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