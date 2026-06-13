Miguel Sebastián, sobre las joyas que le dieron como regalo en Arabia: "Yo pregunté y me dijeron que lo habitual es que se lo quedara la persona"

El exministro ha desvelado que él recibió hasta tres joyas de regalo en un viaje que hizo a Arabia Saudí como "cortesía" y asevera que le aseguraron que "lo habitual" es que se lo quedara la persona que lo recibía.

Miguel Sebastián, ministro durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, ha desvelado a raíz de las joyas que se encontraron en el despacho del expresidente que a él le entregaron en un viaje a Arabia Saudí hasta tres piezas que decidió dejar en una vitrina en el Ministerio de Industria.

Ante esta situación, ha detallado en laSexta Xplica que se le aseguró que "lo habitual" es que esos regalos se los quedara la persona que los recibía: "Yo pregunté en el Ministerio qué era lo habitual hacer en esos casos y me dijeron que lo habitual es que estos regalos de cortesía en viajes internacionales se los quedara el ministro. Eso es lo habitual".

"Yo preferí dejarlas en el Ministerio, pero lo que yo hice no era lo habitual. No me considero moralmente superior a los ministros que se llevaran los regalos a sus casas. No había ninguna norma que lo obligara, al revés, la norma habitual es que se lo llevaran. No me parecía un regalo para mí, sino para el ministro", ha añadido.

Sebastián ha enfatizado que "lo habitual es que se lo quedara el ministro, el presidente o la persona que recibiera el regalo de cortesía" porque, además, era algo que "estaba dentro del código del buen Gobierno" que habían aprobado.

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