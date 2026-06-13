Ana Alarcón, policía, sobre los canales de redes sociales que muestran violaciones: "La sociedad cada vez está más enferma"

La portavoz del Sindicato Unificado de Policía señala que "cada vez vemos más gente joven de edad muy temprana accediendo a páginas de pornografía": "Van subiendo un poquito de escalón. Quieren más estímulos, quieren cosas diferentes".

Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, ha analizado en La Roca el 'boom' de los canales creados en Telegram que reúnen a hombres que se incitan mutuamente a agredir y a drogar a sus esposas e intercambian consejos sobre cómo salir impunes.

Sobre la cifra de menores que podría existir en este tipo de grupos, ha asegurado que no tiene el dato, pero que es fácil acceder.

"Estamos viendo cómo la sociedad cada vez está más enferma y muy poco controlada, porque cada vez vemos más gente joven de edad muy temprana accediendo a páginas de pornografía", explica.

Ana Alarcón señala que al acceder a páginas pornográficas, "al final se desencadena un poco en estas conductas, estos patrones", refiriéndose a la violencia: "Van subiendo un poquito de escalón. Quieren más estímulos, quieren cosas diferentes".

"Estamos hablando de violaciones, de sumisión, de compartir imágenes, de secretos. Pueden ser multitud de delitos que se pueden enfrentar a penas de décadas", sentencian en La Roca.

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