Yago Rodríguez, sobre Israel: "Los principales aliados están empezando a darle la espalda"

Yago Rodríguez analiza el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de otros países como Francia, Reino Unido, Australia o Canadá. En el vídeo, los detalles.

El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes". De este modo, el Ejército israelí ha confirmado este domingo que sus tanques ya están entrando en la ciudad, como parte de su ofensiva para tomar la capital, asediada hace ya dos semanas.

Además, nuevos países reconocerán a Palestina como Estado, tales como Francia, Reino Unido, Australia o Canadá ante la celebración que arranca este lunes de la 80º edición de la Asamblea General de la ONU, en su sede de Nueva York.

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', asegura que esta nueva ofensiva significa que "los israelíes van a seguir, naturalmente, adelante y se van a concentrar en dos zonas: Zeitún y Yabalia, dos sectores de Gaza ciudad".

Y, por otro lado, subraya Rodríguez, estamos viendo cómo "los principales aliados de Israel están empezando a darles la espalda".