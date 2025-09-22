García Aller, tras el avance de Aliança Catalana: "Junts venía a frenar la extrema derecha en el Congreso y ahora resulta que la están alimentando en Cataluña"

La periodista Marta García Aller analiza la subida, según las encuestas, de Aliança Catalana, el partido de extrema derecha independentista catalán. En el vídeo, los detalles.

Carlos Puigdemont reúne este lunes a su Ejecutiva en Waterloo (Bélgica) tras su reunión en Bruselas con José Luis Rodríguez Zapatero. Marta García Aller, periodista de 'El Confidencial' se hace eco de la encuesta en intención de voto en Cataluña que ha publicado La Vanguardia este fin de semana, donde el auge de la extrema derecha independentista de Aliança Catalana es imparable.

Según este sondeo, el partido de Silvia Orriols subiría a 19 escaños en el Parlament catalán (en la actualidad tiene 2) y Junts, por su parte, perdería hasta 14 quedándose con 21 escaños. Vox conseguiría hasta 16 escaños. El PSC, por su parte, volvería a ganar las elecciones.

"Es extremadamente grave porque retrata el parlamento catalán como el que podría tener más diputados de extrema derecha de toda Europa", afirma la periodista, señalando a su vez que "para ser Junts los que venían a frenar a la extrema derecha en el Congreso de los Diputados, ahora resulta que la están alimentando en Cataluña"

Es cierto que es un fenómeno global", sostiene la periodista, pero recuerda a la política catalana asegurando que allí no había partido de derechas: "Pues mira, tres tazas", remata García Aller. En el vídeo podemos ver al completo su exposición.