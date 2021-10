Se ha pasado más de 30 años cuidándonos y dando brillo a la que ha sido su otra casa: Atresmedia. Se llama Amelia Jiménez y hoy hemos querido cuidarla un poquito más nosotros. En su último día antes de jubilarse, los aplausos han invadido la redacción. Ella se ha emocionado. Nosotros también.

Han sido 31 años levantándose a las 4:30 de la mañana para asegurarse de que todo esté en orden y hoy se jubila. Sus compañeros del equipo de limpieza la han recibido entre aplausos y con un ramo de flores. El resto de los compañeros periodistas también se emocionaba. Varios minutos de ovación que ella no se esperaba. "No hace falta", decía.

Y es que ella nunca ha querido ser protagonista. Ni cuando durante unos segundos eclipsaba al propio Antonio García Ferreras en el directo de Al Rojo Vivo.

Recuerda Amelia ese momento con sonrojo. "Me sentó muy mal", explica. Jiménez se colaba en el plano haciendo su trabajo mientras el presentador de Al Rojo Vivo hacía el programa en directo. Y su reacción, retrocediendo al instante cuando se daba cuenta de que la cámara la enfocaba, la convertía en viral en pocos minutos. Confiesa que después se puso mala de los nervios.

"Lo pasé mal porque interrumpí un programa", y para alguien con tres décadas de televisión a sus espaldas, es un error difícil de llevar. Sin embargo, recibió el apoyo de todo el mundo, de su familia, de sus jefes y del propio director de Al Rojo Vivo.

¿La razón de su excursión al plató? Una llamada de teléfono y su 'excesiva' dedicación. "Ese día no me tocaba a mí el plató de Al Rojo Vivo, pero llamaron, yo llevaba el móvil encima y para no perder el tiempo, lo hice yo. Me adelanto a los trabajos y alguna vez peco de adelantarme...", confiesa.

Una vez más, Amelia estaba cuidando a los demás. Ahora, en sus últimas horas en Atresmedia confiesa que su tiempo libre lo dedicará a "caminar con mi vecina" o retomar el ganchillo, porque "siempre me ha gustado mucho". Sin nietos y dando muestra de su dedicación a los demás, Amelia confiesa a su hijo su deseo de ser abuela: "Aprovecha ahora que me jubilo y podré tener tiempo para cuidarle...".

Gracias Amelia.