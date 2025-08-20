El presidente de Tragsa explica por qué dejaron 'plantados' a los bomberos de Madrid: "No podemos actuar al albur de una convocatoria hecha por la prensa"

Jesús Casas ha respondido a la queja de un bombero forestal por no haberse sentado a hablar con ellos sobre sus condiciones laborales. "A veces, las respuestas simples a problemas complejos no son lo más adecuado".

Jesús Molina, brigadista de la Comunidad de Madrid, ha denunciado que Tragsa no acudiese a la cita que tenían para hablar sobre sus condiciones laborales. "Son los verdaderos irresponsables al no acudir", ha señalado.

Unas declaraciones a las que ha respondido el presidente de Tragsa, Jesús Casas, en Al Rojo Vivo. "No sé si es adecuado que hablemos de un tema muy particular en un ámbito en el que tenemos que ser discretos", ha comenzado explicando.

Jesús Casas ha señalado que ellos "ni se sientan ni dejan de sentarse", asegurando que cuando los órganos sindicales y las empresas les convocan, van. "No podemos actuar al albur de una convocatoria que poco menos que está hecha por la prensa", ha indicado, añadiendo que había convocados también altísimos cargos que cree que "no tiene sentido que estén ahí".

"Si seguimos con el encargo de la Comunidad de Madrid, tendremos que organizar esto bien para este colectivo", ha explicado.

El presidente de Tragsa ha desvelado que estos brigadistas tiene un convenio privado actualizado en 2022. "A partir de ese año, su salario ha subido lo mismo que al resto de trabajadores públicos", ha aclarado.

Un tema que cree que hay que tratar de manera discreta y escuchando a las personas. "A veces, las respuestas simples a problemas complejos no son lo más adecuado", ha destacado.