El analista de datos Pérez-Guzmán analiza las claves de la campaña: "Va a haber muy poco cambio entre bloques, ni de derecha a izquierda ni de izquierda a derecha"

Víctor Pérez-Guzmán, analista de datos, explica en Al Rojo Vivo algunas de las claves más importantes de esta campaña electoral que arrancó este pasado viernes, 13 de noviembre.

Quedan apenas menos de dos semanas para que conozcamos el resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre y Víctor Pérez-Guzmán, analista de datos y director de Ateneo del Dato, nos explica algunas de las claves más importantes de esta campaña, en la que "hay una bolsa de nueve millones de votos indecisos y dos millones y medio que lo van a decidir durante estos 15 días".

"Los ejes de la campaña son vivienda, los salarios dignos y la migración", señala el experto. Por su parte, el accidente de Urda, ocurrido este 28 de octubre, "despierta tristeza, moviliza el voto, pero no entra como uno de los temas clave durante estas elecciones", añade el experto.

Ahora bien, Pérez-Guzmán explica dos ejes claves del trasvase de votos que ha habido en esta legislatura: "La amnistía fue un punto de inflexión para este Gobierno. Una vez que se concede, comienza a haber unas transferencias de voto interbloques, que no se suelen dar en el sistema español, de un 4%".

Y el otro punto de inflexión fue el caso de Cerdán". Sin embargo, el resto de polémicas o problemas que han rodeado al Gobierno y al PSOE no ha afectado en este sentido.

No obstante, en cuanto a los bloques, señala el experto que en estas elecciones, "están muy consolidados": "Tenemos dos bloques izquierda-derecha bastante estables y creo que además hay que leer las encuestas en esos términos. Va a haber muy poco cambio de derecha a izquierda o de izquierda a derecha", concluye Pérez-Guzmán.

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