Pepe Luís Vázquez, sobre quién quedará primero en el 29N: "El PP quedará primera fuerza siempre que consiga atraer a los votantes de centro o antisanchistas"

El periodista de 'La Razón' analiza la pugna electoral entre bloques y señala la importancia de movilizar al electorado contrario a Pedro Sánchez. También cuestiona la estrategia socialista y su impacto en el espacio de la izquierda.

El periodista de 'La Razón', Pepe Luis Vázquez, sitúa la clave del escenario electoral en la capacidad del Partido Popular para aglutinar el voto de quienes rechazan la continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno. En este sentido, sostiene que "El PP quedará primera fuerza siempre que consiga atraer a los votantes de centro o antisanchistas". A su juicio, la campaña se desarrolla en un contexto marcado por la polarización y una división cada vez más clara entre dos bloques: "La disyuntiva es tan simple y tan sencilla como con Sánchez o contra Sánchez, desgraciadamente".

Vázquez lamenta que la política española haya quedado reducida a esa confrontación: "A mí no me gusta que la política sea una confrontación entre bloques. Yo creo que la política debería ser algo mucho más heterogéneo, como es la sociedad española". En este contexto, considera que el PP necesita convencer a una amplia mayoría de votantes que no comulgan con el actual presidente del Gobierno.

Por otro lado, el periodista apunta directamente a la estrategia de Pedro Sánchez como uno de los factores que, a su entender, explican la evolución del espacio progresista: "Desde que Pedro Sánchez tomó las riendas del partido ha impulsado un proceso que mengua a la izquierda". Según su análisis, el líder socialista consigue mantener su posición "a base de vampirizar a sus socios", pero sostiene que, al mismo tiempo, "sistemáticamente le está prestando voto al centro derecha, en este caso al Partido Popular".

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido