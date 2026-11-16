Pérez-Guzmán (analista de datos), sobre el 29N: "Dos millones y medio de personas van a decidir durante estos 15 días"

Víctor Pérez-Guzmán, analista de datos, revela en Al Rojo Vivo algunas de las claves que pueden impactar en el resultado de las elecciones del 29 de noviembre. En el vídeo, todos los detalles.

Víctor Pérez-Guzmán, analista de datos y director de Ateneo del Dato, señala algunas de las claves para estas elecciones del 29 de noviembre, donde ahora mismo "hay una bolsa de nueve millones de votos indecisos (que no quiere decir que no vayan a ir a votar o que estén dudando entre dos partidos, pero que todavía no tienen firme su voto) y dos millones y medio que lo van a decidir durante estos 15 días".

Las claves para esta recta final van a ser, asegura el experto, los debates y los posibles cisnes negros que pudiera haber estos 15 días. Porque, sin duda, las bases de la campaña son la vivienda, los salarios y la economía y la migración, de la que Vox está haciendo el eje clave y casi único de su campaña.

Esto es, "los ejes de la campaña son vivienda, los salarios dignos que la gente pueda llegar a final de mes, y la inmigración", afirma Pérez-Guzmán. Y ¿qué ocurre con el accidente de Urda?

"Desde Atenido del Dato nos interesaba muchísimo, una vez que ocurre el accidente de Urda, cómo va a entrar en campaña. Lo que sabemos es que despierta rabia, que despierta tristeza, que moviliza el voto, pero que no entra como uno de los temas clave durante estas elecciones, a la hora de escoger la papeleta, que no quiere decir que no movilice. Lo hace en otros términos".

Y sobre la amnistía, añade, "sí que es interesante, porque sí fue un punto de inflexión para este Gobierno. Una vez que se concede la amnistía, comienza a haber unas transferencias de voto interbloques, que no se suelen dar en el sistema español, de un 4%. Y otro punto de inflexión es el caso de Cerdán".

Pero en todos los demás temas donde "el Gobierno ha estado sometido a un gran ruido durante la legislatura, como Begoña Gómez o su hermano, no hemos visto esas transferencias, solo la amnistía y el caso Cerdán", insiste el experto.

En estas elecciones, los bloques están muy consolidados: "Tenemos dos bloques izquierda-derecha bastante estables y creo que además hay que leer las encuestas en esos términos", subraya el analista, concluyendo que en esta campaña electoral "va a haber muy poco cambio de derecha a izquierda o de izquierda a derecha".

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