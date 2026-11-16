Carlos Cué, sobre la actitud del Gobierno de Ayuso ante la huelga de profesores: "¿De verdad crees que quienes luchan por una educación pública de calidad se van a rendir?"

El periodista Carlos Cué analiza en este vídeo el comportamiento de la consejera de Educación de Isabel Díaz Ayuso ante la huelga de profesores en pro de una educación pública de calidad.

Los profesores de la Comunidad de Madrid siguen en huelga educativa a la espera de que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, del Gobierno de Ayuso se siente con ellos a negociar. Lejos de ello, Zarzalejo lo ha tachado de "agresivos" y se niega a negociar con ellos: "Vamos a interponer denuncia por la situación de acoso", ha anunciado.

"¿Pero qué creen que va a pasar si tú te pasas 34 días de huelga sin negociar con el comité de huelga? ¿Cuál creen que va a ser estratégicamente la salida? Las huelgas solo se resuelven de una manera: negociando", afirma contundente el periodista de El País, Carlos E. Cué.

De hecho, señala Cué que para esto están los sindicatos, a los que hemos puesto en la Constitución "para tener a alguien con quien negociar, para que haya un sistema en el que no se haga a lo bruto, sino que se haga con señores que tienen una responsabilidad de negociar".

Porque además, tal como afirma Cué, respondiendo directamente a las palabras de la consejera, "no estamos hablando de radicales, peligrosísimos, estamos hablando de los maestros de nuestros hijos".

Pero es que, recuerda y critica Cué, "su jefa política, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado de mafia sindical y le ha pedido a Feijóo que, por favor, acabe con esa mafia sindical, el Partido Popular en su cuenta oficial les ha puesto como come gambas. ¿De verdad qué crees que va a pasar si haces eso? ¿Cuál crees que va a ser el siguiente paso? ¿Que a la mañana siguiente van a decir nos rendimos?"

"¿De verdad, crees que una gente que está luchando por la educación pública de calidad, por sus salarios, por sus condiciones de trabajo, porque no se privatice, de verdad crees que se van a rendir? Pues evidentemente no", afirma Cué, concluyendo que "parece que (al Gobierno de Ayuso) le interesa el conflicto".

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