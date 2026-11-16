Entrevista desde la protesta
Una docente responde a la consejera y asegura que están intentando "criminalizar" su lucha: "Estamos pidiendo cosas muy básicas"
Mila, una profesora en huelga, ha afirmado que no van a parar y que los "insultos" que les están profiriendo desde la Comunidad de Madrid están "reforzando" las ganas de continuar protestando.
Los profesores de la Comunidad de Madrid continúan en huelga más de un mes después de su inicio ante un Gobierno de Ayuso que no quiere sentarse a negociar con ellos. Y este lunes se ha producido un nuevo episodio de protestas en la que los manifestantes han logrado evitar la asistencia de Mercedes Zarzalejo a un acto.
Tras ello, los docentes han vuelto a protestar frente a la Consejería de Educación y, desde allí, Al Rojo Vivo ha hablado con Mila, una de las docentes que están en la protestas: "A mí me gustaría estar esta mañana dando clase a mis alumnos, pero las circunstancias mandan y debemos estar aquí defendiendo la educación pública, porque solo estamos pidiendo cosas muy básicas que hemos tenido antes, antes de los recortes".
"Queremos menos ratio, eso significa menos alumnos por aula, para poder atenderlos mejor. Las aulas de hoy en día no son las aulas de hace 20 años. Hay una gran diversidad, numerosos alumnos con muchas necesidades especiales. Por eso también pedimos más orientadoras, tener menos horas lectivas. La gente nos dice que queremos trabajar poco, todo lo contrario, queremos trabajar mejor", ha añadido.
"Las horas lectivas son las horas que yo estoy en clase. Eso no se prepara solo. Un examen no se corrige solo. Cuando tienes que hablar con las familias es en otra hora. Hacemos guardias, o sea, un papeleo ingente que además no va a ningún sitio. O sea, estamos pidiendo cosas muy, muy básicas". ha proseguido.
Además, ha destacado que en estos años han perdido "un poder adquisitivo brutal": "Somos de los profesores que menos ganamos en comparación con otras comunidades donde vivir en Madrid es carísimo".
Respecto a los ataques desde la Comunidad de Madrid, como llamarles "violentos", Mila también les ha respondido: "Están intentando criminalizar nuestra lucha. De hecho ya veis que nos están llamando de todo. Como podéis observar aquí hoy, somos una banda que va armada hasta los dientes con esto, con un silbato, con panderetas y nuestros cánticos".
"No se va a parar (la huelga) y de hecho muchos de nosotros hemos visto hasta reforzadas nuestras ganas después de todos estos insultos hacia nosotros. Y si no quieren profesores así para sus hijos, no sé qué esperan. Estamos luchando precisamente por ellos", ha concluido.
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