Vallín analiza los tiempos de la investigación del accidente en Adamuz: "En un accidente donde los técnicos dicen que es 'muy extraño', es más difícil tener pronto una hipótesis"

Ante la investigación abierta por el accidente ferroviario en Adamuz y las distintas hipótesis sobre sus causas, el periodista Pedro Vallín ha pedido prudencia, especialmente porque aún no se conoce con exactitud el número de víctimas.

Los trabajos de investigación sobre el descarrilamiento del tren de Iryo en Adamuz (Córdoba) y, posteriormente, del tren Alvia continúan abiertos. Sobre los plazos de la investigación y el momento en el que se conocerán las causas del accidente se ha pronunciado el periodista Pedro Vallín en Al rojo vivo.

Vallín ha subrayado la importancia de la prudencia, especialmente teniendo en cuenta que aún no se conoce con exactitud el número de víctimas. "Está bien ser prudentes con las causas, porque la experiencia de la aviación nos dice que un informe pormenorizado sobre un accidente de este tipo puede tardar un año o incluso más", ha señalado.

No obstante, el periodista ha añadido que, en muchos accidentes, las hipótesis iniciales suelen identificarse con relativa rapidez. Como ejemplo, ha recordado el siniestro de Spanair en el aeropuerto de Barajas: "A los dos días del accidente, en una reunión con las familias de las víctimas, ya se planteó la hipótesis de lo que podía haber ocurrido con el avión, relacionada con un problema en el calentador, que finalmente resultó ser la causa del siniestro".

Sin embargo, Vallín ha matizado que no siempre es posible avanzar con esa rapidez. "En un accidente en el que los propios técnicos dicen que es 'muy extraño', resulta mucho más difícil tener una hipótesis cerrada sobre las causas en apenas una semana", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.