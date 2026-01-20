El Gobierno organizará un funeral de Estado en febrero por las víctimas del accidente en Adamuz

Los detalles Según confirman a laSexta fuentes de Moncloa, la idea es celebrar el funeral de Estado en Córdoba o en Huelva, debido al gran número de víctimas procedentes de la provincia.

El Gobierno de España está organizando un funeral de Estado para las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, previsto para febrero. La ubicación del evento está por decidirse entre Córdoba y Huelva, de donde proceden muchas víctimas. Los reyes Felipe VI y Letizia asistirán, como lo hicieron en el funeral por la DANA. La prioridad actual es el rescate de las víctimas, con 41 fallecidos y 39 hospitalizados. La investigación se centra en las vías, especialmente en una rotura en el rail 23117. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido evitar especulaciones sobre las causas del accidente.

El Gobierno de España ya trabaja para preparar un funeral de Estado en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según ha podido confirmar laSexta. Fuentes del Ejecutivo trasladan la intención de llevarlo a cabo en febrero, una vez sea organizado con las distintas Administraciones.

Según aseguran estas fuentes, la duda está en si celebrarlo en Córdoba, provincia en la que tuvo lugar el accidente, o en Huelva, lugar de procedencia de muchas de las víctimas. A este funeral de Estado acudirán los reyes Felipe VI y Letizia, como ya ocurrió en el celebrado por la DANA el pasado mes de octubre.

Desde el Ejecutivo señalan, no obstante, que la prioridad está en rescatar a todas las víctimas. Por el momento, la cifra de fallecidos asciende a 41 muertos, a la espera de entrar en los dos vagones del Alvia que salieron disparados tras la colisión. También hay 39 personas hospitalizadas, 13 de ellas en la UCI.

La investigación de la tragedia ferroviaria se centra en varios puntos, con las vías en el punto de mira. En las últimas horas hemos podido ver a técnicos tomando fotografías y recogiendo muestras. La clave está ahora en conocer si esas roturas se produjeron antes o después del fatal descarrilamiento del tren Iryo. Fuentes del Ministerio de Transportes confirman a laSexta que el foco está en el rail 23117, que muestra una rotura de unos 30 centímetros.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido que no se sabe todavía si la rotura de un carril en el punto en que se produjo el descarrilamiento es la causa del accidente. Así, ha resaltado que, en este momento, ningún técnico se aventura a decir si es causa o consecuencia. Si fuera la causa, "habría que ver por qué se rompe un carril de acero macizo", ha advertido, una cuestión que "está lejos de ser sencilla y de ser resuelta en 24 horas en la redacción de un periódico", por lo que ha pedido dejar de especular.

