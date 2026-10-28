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Choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

"Se nos ha caído todo encima..."

El testimonio de un superviviente herido del accidente ferroviario en Toledo: "Ha sido horrible"

El hombre, que viajaba en el sexto vagón, ha explicado que el "siete y ocho estaban destrozados".

superviviente brecha cabeza

A las 14:30 horas de este miércoles, el terrible accidente ferroviario que ha tenido lugar en Urda ha dejado al menos 64 fallecidos y centenares de heridos.

Uno de ellos, que ha sobrevivido al choque entre trenes viajando en el sexto vagón, ha explicado en 'Al Rojo Vivo' que se ha salvado de milagro.

"El siete y ocho estaban destrozados", ha explicado el hombre desde uno de los centros que se han habilitado para la atención de familiares y heridos.

Con una visible brecha en la cabeza, ha señalado que en un principio a los pasajeros les han dicho que estaban "parados por saturación del tráfico".

Una vez que la marcha ha reanudado, ha llegado el trágico momento: "Ha empezado a andar y de repente ha sido un golpe tremendo, se nos ha caído todo encima... ha sido horrible, espantoso".

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