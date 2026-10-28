Maestre, sobre el accidente ferroviario en Toledo: "Es inaceptable decir que es un fallo humano para colgarle el marrón al trabajador de turno"

El periodista cuestiona que se atribuya el siniestro a un error humano antes de conocer las causas y sostiene que es necesario esclarecer si fallaron los sistemas de seguridad ferroviaria y cómo se autorizó la circulación mientras el Iryo permanecía detenido.

Tras el accidente ferroviario entre un AVE y un Iryo, una de las hipótesis que se barajan apunta a un posible error humano en la reanudación de la marcha del AVE. Según fuentes de la investigación, se habría dado la orden de reanudar la circulación antes de tiempo, mientras el Iryo permanecía detenido. Las causas del siniestro todavía deben esclarecerse.

Al respecto, el periodista Antonio Maestre ha cuestionado en Al Rojo Vivo que se atribuya lo ocurrido a un fallo humano sin conocer todavía todos los detalles de la investigación. "Lo primero que me parece inaceptable es que, sin saber nada, se quiera decir que es un fallo humano para eludir la responsabilidad e intentar colgar el marrón al trabajador de turno", ha señalado.

Maestre ha defendido que, para que se produzca un accidente de estas características, es necesario analizar el funcionamiento de los distintos sistemas de seguridad ferroviaria. "Para que haya un fallo humano tiene que haber una concatenación de errores que trascienden lo humano, sobre todo porque los trenes no pueden circular en una misma vía sin que hayan fallado varios sistemas", ha explicado.

El periodista ha enumerado algunos de los mecanismos de detección y control que intervienen en la circulación ferroviaria, como los circuitos de vía, los contadores de ejes y los sistemas de frenado ASFA y ZB. Según ha argumentado, antes de atribuir el accidente a una decisión humana, es necesario determinar si se produjo algún fallo en estos sistemas.

Maestre también ha aludido a los protocolos de circulación en condiciones degradadas, que permiten operar de forma manual cuando determinados sistemas dejan de funcionar. En esas circunstancias, ha explicado, un operador puede autorizar excepcionalmente el rebase de una señal que, en condiciones normales, no podría sobrepasarse.

Por ello, ha insistido en que es necesario esclarecer qué ocurrió con los sistemas de seguridad y las instrucciones de circulación antes de determinar las responsabilidades del accidente.

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