César Franco (ingeniero), sobre el accidente de Toledo: "El LZB es un sistema que debería haberse sustituido ya por el ERTMS"

El ingeniero industrial César Franco explica que en el año 2019 se aprobó ya su sustitución, por tanto, "debe haber un proyecto ahora mismo para cambiarlo por sistemas más modernos". A las 8:30h de la mañana del miércoles 28 de octubre, se ha producido un un alcance entre dos trenes a la altura de Urda (Toledo), que ha dejado decenas de fallecidos.

La principal hipótesis del terrible accidente que ha tenido lugar la mañana de este miércoles en la provincia de Toledo, que ha dejado decenas de fallecidos, apunta a un fallo del sistema LZB de frenado automático y a un posterior error humano que acabó en el choque entre un Iryo y un AVE.

Con más detalle, y tal como apunta el periódico El Mundo, el tren Iryo habría alertado al centro de control que estaba detenido precisamente por un fallo del sistema de señalización LZB.

Así, el Iryo estaba en la vía, hay un fallo y lanza esa señal justo antes de ser embestido por ese AVE a más de 100 kilómetros por hora y el AVE, por su parte, no habría recibido esa información, según las primeras pesquisas.

A falta de conocer más detalles sobre la investigación, y siendo aún pronto para determinar qué ha pasado realmente, el ingeniero industrial César Franco explica en Al Rojo Vivo que al final lo que fallan son "varias cosas".

Primero, según explica el experto, "todavía no hay confirmación oficial, pero esa parada en cadena de varios trenes que ocurre antes [del choque], están apuntando a la tesis de que ocurrió precisamente por una avería del sistema LZB, que es el sistema que se encarga del frenado automático, esto es, de detectar si hay un vehículo detenido que está ocupando el cantón adelante y de forma automática, aunque pasara cualquier cosa al maquinista, si el maquinista no reacciona, el sistema frena".

Por tanto, "si estamos ante un fallo del sistema en momentos antes, estamos poniendo toda la responsabilidad en el factor humano, pero para que al final el único miembro de la cadena que quede sea el factor humano es que han tenido que fallar otras cosas", explica.

"El LZB, que es un sistema que se montó cuando se montó la línea de alta velocidad, Madrid-Sevilla, debería haberse sustituido ya por el ERTMS", afirma contundente Franco, señalando que "en el año 2019 se aprobó su sustitución y debe haber un proyecto ahora mismo para cambiarlo por sistemas más modernos". Entonces, "si fallas el sistema, dejas toda la responsabilidad en manos de las personas que también pueden fallar", concluye el experto.

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