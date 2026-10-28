Roberto Gómez, periodista de Onda Cero que iba en el AVE: "El golpe ha sido enorme. El vagón estaba completamente destrozado"

El periodista ha confesado en Al Rojo Vivo que han vivido momentos de "mucho miedo". "Una vez fuera del vagón, vi muchos heridos", ha señalado, reconociendo que él está bien y solo se ha llevado "algún golpe".

Roberto Gómez es una de las personas que iba en el tren AVE en dirección Madrid-Sevilla que ha chocado con un Iryo. "Estoy bien, con algún golpe", le ha confesado a Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

El periodista ha reconocido que el impacto ha sido "enorme, brutal". "Hemos vivido momentos de mucho miedo y susto en los primeros segundos", ha relatado, señalando que luego han sentido mucho desconcierto.

A su lado, ha explicado que tenía a un hombre con una herida grande en la cabeza. También ha visto a otras personas heridas con golpes en el pecho, en el costado, y heridas en las piernas y brazos.

Roberto Gómez ha reconocido que antes del impacto él iba adormilado en uno de los asientos del final del vagón seis del AVE. En el momento en el que se ha producido el choche, se ha tapado la cabeza, hasta que ha visto que se paraban. Al levantar la vista, se ha dado cuenta de que el vagón había quedado "completamente destrozado".

Según ha relatado, salieron de Madrid con un par de minutos de retraso, y el viaje iba con normalidad hasta que el tren se paró en medio de la nada. Sin embargo, no le dio importancia porque son cosas que "suelen pasar". Antes de volver a reanudar la marcha, por megafonía explicaron que se habían detenido por "aglomeración en la vía".

Tras esto, volvieron a retomar la marcha y vino el fuerte impacto. Tanto él como las personas que había a su alrededor intentaron levantarse como podían. "A mí me había caído un señor encima que estaba visiblemente herido en la cabeza", ha relatado.

Poco a poco, pudieron ir saliendo por una ventana que habían roto. "Hemos tardado unos siete minutos en salir", ha explicado, detallando que ahí volvieron a vivir momentos de nerviosismo porque desde fuera les avisaron de que tenían que darse prisa ya que el vagón se estaba moviendo y temían que también pudiese derrumbarse. Sin embargo, al final no se cayó y pudieron salir.

"Una vez fuera he visto muchos heridos, ha sido todo muy desagradable", ha lamentado, destacando que él ha tenido suerte porque pudo avisar a su familia por teléfono nada más ocurrir el golpe y tras ser consciente de la gravedad de lo sucedido.

Ahora, ha explicado que se encuentra en un polideportivo de Urda. "Creo que me han traído al de los familiares porque hay más voluntarios que víctimas", ha señalado, destacando que donde se encuentra solo hay heridos leves.

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