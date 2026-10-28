El testimonio de una pasajera del AVE siniestrado en Toledo: "No he sido consciente de la gravedad hasta que he bajado del tren"

Susana del Cura nos relata, en directo para Al Rojo Vivo tras salir por su propio pie del tren siniestrado, que apenas notó el impacto. No fue consciente de la dimensión de la tragedia hasta que bajó a la vía y escuchó las voces de auxilio.

Susana del Cura es una de las pasajeras que viajaba en vagón número 5 del AVE siniestrado. Confiesa en directo para Al Rojo Vivo, camino de Madrid en un coche de un particular que la ha recogido tras el fatal y terrible choque entre dos trenes, un Iryo y un AVE, a la altura de Urda (Toledo), que ha dejado decenas de fallecidos, que ella apenas notó el impacto.

"Iba muy deprisa porque habíamos estado parados un rato antes y ha frenado. Se ha notado que se frenaba el tren. El impacto no ha sido grande", admite la pasajera, que ha podido salir del tren por su propio pie, ella y todo su vagón: "Había algunos con heridas, de darse golpes de nariz o algo así, pero yo solamente tengo rozaduras, una mano pinchada y las rodillas raspadas, nada más".

Una vez que han salido de ese vagón 5, es cuando han sido conscientes de la gravedad del accidente. "Mientras estábamos arriba en las vías no se veía gran cosa. Una vez que hemos bajado abajo ya de las vías y ya se ha visto la cabecera del tren mal, sí veíamos algo grave. Además, se escuchaban algunas voces de auxilio", relata Susana, que ha explicado también que todo ha sido muy rápido: "La policía no ha tardado ni un cuarto de hora en llegar y también las ambulancias".

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